Maailmakuulsate staaride muusikavideod sünnivad tänu Tartu mehele: vahel olen 14 tundi järjest arvuti taga

Kui tartlane Denis Strahhov oma ettevõtte asutas, tegi ta kogu töö ära üksinda. Ehkki praegu on suuremate projektide puhul abiks ka visuaalefektide eksperdid väljaspoolt ettevõtet, töötavad Denisi firmas lisaks temale vaid abikaasa Tatjana ja hea sõber Katya.

Denis. FOTO: Erakogu

Niivõrd uskumatu, kui see ka ei tundu, on pisike ettevõte – Denhov Visuals – suutnud jätta jälje läänemaailma popkultuuri. Just Denisi loodud visuaalefektid tõid näiteks Bella Poarchile MTV videoauhindade jagamisel nominatsiooni.

See pole aga sugugi kõik. Näiteks saab Denisi tänada selle eest, et Paul McCartney uusimas videos näeb legendaarne 79-aastane staar välja umbes 25-aastane.

Huvi visuaalefektide vastu sai alguse «Tähesõdade» filme vaadates

Visuaalefektide maailma avastas Denis enda jaoks möödunud sajandi lõpus. «Aasta oli siis 1999, kui ostsin endale esimese arvuti. Pärast seda, kui mängisin mõned arvutimängud läbi ja igav hakkas, hakkasin uurima 3D-graafika maailma,» meenutab Denis, kes töötas tol ajal koos sõbraga Tartu ööklubis Atlantis valgustajana.

«Seal sain ka oma esimesed 3D-oskused realiseerida suurel ekraanil. Nimelt tegime klubile erinevaid visuaale ja reklaamlahendusi, mida näidati ekraanidel klubi sees,» räägib Denis. Ta lisab, et siis oli visuaalefektide maailm tema jaoks äärmiselt uus ja huvitav ning ta on tänulik, et toonane boss Peeter Illak teda toetas.

Huvi visuaalefektide vastu sai tegelikult alguse juba Denisi lapsepõlves. «Kui vaatasin «Star Warsi» («Tähesõdade» – toim) filme, mõtlesin ikka, et tahaks aru saada, kuidas see kõik tehtud on,» meenutab ta. «See on väga keeruline protsess, aga samas väga huvitav ja kõik projektid on väga erinevad. Alati saan midagi uut õppida,» on ta tänulik.

Uue aastatuhande alguses lõi Denis visuaalefekte mitmele suurele üritusele, nende seas näiteks legendaarne Tartu Freedom Parade, Tiesto kontsert Tallinnas 2007. aastal ja ka festivalid Saksamaal.

Ühel hetkel sattus ta ürituste maailmast hoopiski telereklaamindusse, mis on Denisile siiani südamelähedane valdkond. Lõpuks otsustas ta rajada ka oma väikese ettevõtte. Koostöö muusikutega sai alguse siis, kui Denis hakkas vastutama Tommy Cashi muusikavideote visuaalefektide eest. Nüüdseks on ta teinud koostööd artistidega näiteks Venemaalt ja Soomest, kuid kuulsamate nimedena võiks välja tuua Tommy Cashi, Ava Maxi, Bella Poarchi ja Paul McCartney.

Eriti muljetavaldav on see, et kuigi Denisi käe alt läbi käinud muusikavideote nimekiri pole üldsegi pikk, on tal mõningad auhinnad ja nominatsioonid juba olemas, seda nii kodumaalt kui ka teiselt poolt ookeani.

Tööpäevad veedab arvuti taga