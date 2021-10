Jake Gyllenhaali jaoks olid seksistseenid Jennifer Anistoniga piinarikkad

Tuntud näitleja Jake Gyllenhaal (40) tunnistas hiljuti Howard Sterni raadiosaates, et tal oli 2000ndate alguses Jennifer Anistoniga (52) filmi tarbeks raske seksistseene filmida. Põhjus oli see, et Gyllenhaalile meeldis tol ajal Aniston väga. «See oli piinarikas, aga samas ei olnud ka. See oli nagu nii üht kui teist,» kirjeldas näitleja, vahendab Daily Mail.

Olgugi et Gyllenhaal oli Anistonist väga võlutud, sai ta seksistseenidega õnneks hästi hakkama ja midagi piinlikku ei juhtunud. «Sellised stseenid on piinlikud, sest umbes 30 kuni 50 inimest vaatavad seda pealt. See mind ei eruta. See on veidral kombel kohutavalt mehaaniline. Samas on see nagu tants, mida sa kaamera ees teed,» rääkis ta.