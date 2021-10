Anita tõdes juba rännaku alguses, et see on tema üks kõige hirmsamaid kogemusi viimaste kuude jooksul. «Meie geniaalne idee oli minna liustiku juurde,» täpsustas Anita. Instagrami-lugude põhjal on näha, et Anita istub autos kõrvalistmel ja roolis oli neiu salapärane reisikaaslane.