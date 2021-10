Kevin Kadakas vabandab ja väidab, et temast on valesti aru saadud.

«Rannamaja» staar Ada Marie Nelke võttis ühismeedias ette «Poissmeeste peo» Kevini, kes ta uude sarja kutsus. «Olen teis pettunud, et pakute platvormi niivõrd toksilisele ja problemaatilisele inimesele «Raju reede» spin-off'i najal,» nahutas Ada ka TV3e. Nüüd selgitab Kevin, et temast on valesti aru saadud.