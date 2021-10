Anonüümse inimsmugeldaja teatel on Iraagi Kurdistanis umbes 40 000 elanikuga Shiladzest viimasel ajal lahkunud kümneid inimesi, kelle eesmärgiks on jõuda Valgevenesse ja sealt edasi mõnesse ELi riiki.

Inimsmugeldaja jätkas, et teel ELi on palju ohte, kuid sellest hoolimata on 200 inimest tema abil teekonna läbinud ja jõudnud Euroopasse. Esmalt lennatakse mõnest Lähis-Ida linnast Minskisse, sealt edasi aga transpordivahendiga või jalgsi üle piiri kas Lätti, Poola või Leetu.