Taolise loo rääkis saates näiteks Lea, kelle pere usub, et tema ämma ajuverejooks oli just koroonavaktsiini süü. «Meie lugu siis on minu mehe emast, kes oleks suvel saanud 76-aastaseks. Jutu sees ta ütles, et käis pühapäeval vaktsineerimas ja tal on nii paha olla, et tema teist süsti tegema ei lähe,» meenutas Lea. Õhtu poole helistas mehe isa ja ütles, et ema on ajuverejooksuga haiglasse viidud. Naine langes koomasse, kust tal ei õnnestunudki enam välja tulla.