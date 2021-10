Antarktikas mõõdeti talvine külmarekord

Aprillist septembrini registreeris Antarktika platool asuv uurimisjaam keskmiseks temperatuuriks 61 miinuskraadi. See on kõige madalam temperatuur, mis on registreeritud pärast mõõtmise algust 1957. aastal, ja on umbes 2,5 kraadi madalam kui viimase 30 aasta keskmine, teatab livescience.com.