Brigitte Susanne Hunt, kelle juhitud tõsielusaade «Armastuse malev» sellest esmaspäevast Kanal 2 eetris jookseb, ütles möödunud nädalal Kristiine O'Learyses toimunud pressiüritusel, et tal on «savi», kas saadet vaadatakse või mitte. «Mul on oma raha juba käes,» tsiteeris saatejuhti Õhtuleht.