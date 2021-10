Täna on õpetajate päev, mis on mõeldud õpetaja elukutse valinud inimeste väärtustamiseks. Elu24 uuris sel puhul Eesti tuntud inimestelt, millised on kõige erksamad mälestused, mis neile kunagiste õpetajate ja kooliajaga seoses meenuvad.