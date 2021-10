LUGEJA KÜSIB ⟩ Miks matab Eesti kaitsevägi Tapal maa alla autorehve?

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pressiesindaja Hanna Heinnurm kinnitas, et tõesti maetakse Tapal rehviplokke, seda põhjusel, et nendest ehitatakse teed. «Mujal maailmas, nagu Soomes, Rootsis, Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides, on antud tehnoloogia juba kasutuses ligi 20 aastat. Nüüd kasutatakse esmakordselt sarnast lahendust ka Eestis Läpi-Ojaküla tee rekonstrueerimisel, mis on ligipääsutee kaitseväe keskpolügoonile,» lisas ta.