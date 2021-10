Näitleja ja joogaõpetaja Marilyn Jurman naasis koolipinki

Naine tunnistas, et tal ei olnud riigieksamitel maksimumtulemusi ega investeeringuid, et alustada oma joogastuudio ja koolituste pakkumisega, ent kõigest sellest hoolimata on tal täna oma joogastuudio – It's Yoga Tallinn. «Kõik, mis ma teadsin, oli näitlemine... ma mäletan seda nagu eile, kui sain 12-aastaselt oma esimese rolli pakkumise suurel teatrilaval...» meenutas ta. «Mäletan ka seda, kui hirmutav oli tunnistada, et ma ei taha seda enam oma põhitööna teha.»