Kirjanik Louise Heren veetis selles kõrgkoolis aasta dokumentaalfilmi jaoks materjali kogudes ja teab seega täpselt, mida seal õpetatakse. The Mirroriga vesteldes paljastas ta, et naisi õpetatakse mitte kasutama ingliskeelset sõna «kids» ehk lapsed. Küll aga on lubatud kutsuda kuninglikke lapsi nimepidi. «See sõna on keelatud. See on austus laste kui üksikisikute vastu,» sõnas Heren.