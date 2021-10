Estonialt pääsenud Marge Rull lükkab spekulatsioonid ümber: Veided pääsesid kindlasti, aga seal videos olen mina

Sel nädalal läks sotsiaalmeedias ringlema videoklipp, kus on väidetavalt Estonia katastroofiga kaduma läinud kaksikutest varieteetantsijad Hanka-Hannika ja Hannely Veide.



Tüdrukute vanemad Aino ja Ülo sõnasid pärast mitmekordset video vaatamist, et nemad selles nii kindlad ei oleks, et tegu on just nende lastega. Ema sõnutsi on esimesena kiirabiautost väljuval naisel nagu liiga pikk nina ning ebaloomulikud juuksed ning tagumisel pisut laiem nägu kui tema lapsel. Siiski tõdes Aino, et esimese naise liigutustes on midagi tuttavat.



Vaata videot!



Estonia pardal olnud 989 inimest päästeti 137 ja hukkus 852. Üks pääsenutest oli päranakas, kes lükkas Facebookis väite, nagu videol oleks kaudnud kaksikõed, ümber. «Need tüdrukud ei ole Hanka ja Hanneli Veide. Esimene neist olen mina ja teine minuga koos pääsenud Läti tüdruk,» kirjutas ta postitatud piltide juurde.