Mihkel Raud kohtunikurollist: olen pahur vanamees, kellele mitte miski mitte kunagi ei sobi

Tee muusika juurde tõi ta tagasi enda sõnutsi tunne, mida muusika tegemine pakub. «Muusika tegemine täidab su tundega, mida pole kuidagi muud moodi lihtsalt võimalik kogeda,» selgitas Raud. Kas ta uue looga püüab ka aastahiti tiitlit? «Ma saan ju aru, et see on noorte inimeste värk,» tõdes ta, lisades, et tema publikuks on pigem Vikerraadio ja Elmari kuulajakond. «Elmari edetabelis võiks meie lugu ju olla mõne nädalakese.»