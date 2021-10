Ragnar Klavani abikaasa tagasi kodumaale kolimisest: see 15 aastat oli päris pikk ja keeruline aeg

9-aastane Romer sõnas, et ootas koju tulekut, ent leidis Itaaliast kõige rohkem sõpru. Noorem poeg Ronan tõdes, et Eestis on parem, kuna koolipäev on lühem. Isa eeskujul unistavad ka poisid jalgpalluriks saamisest. «Mina tahaks ka kaitsjaks saada nagu isa,» ütles Romer, kelle sõnul on isa öelnud, et peab palju harjutama ja trennis käima. Ronan, kelle eeskujudeks on lisaks välismaistele jalgpallurite ka oma isa, sõnas, et unistab väravavahiks saamiseks.



Klavan aga tõdes, et talle on eeksujuks Mart Poom olnud. «Esimene kes näitas, et see on võimalik ja see inspireeris mind palju.» Mehe sõnul peavad unistused olema hullud, ent reaalsed.



Abikaasa Lili sõnutsi on olnud aegu, kus mees oli nädalas kodust eemal viis päeva ja ööd. «Selline elustiil ei ole naise jaoks ahvatlev, aga tippsportlase jaoks on rutiin ja stabiilsus oluline ja tema tõi stabiilsuse meie ellu,» tõdes jalgpallur, öeldes, et kui peaks üksi koju jääma lastega niimoodi nagu naine, ei peaks ta vastu. «Võime meestena kõvad mehed olla, aga väga kaua me vastu ei peaks.»