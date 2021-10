ROMANTIKA ⟩ Tartumaal tehtud suurejoonelist abieluettepanekut on näha ka kosmosest

«Leidsin Google Earthis satelliidipildi, millel on tehtud abieluettepanek,» selgitas Valdner. «Eelneva satelliidipildi maastikul ettepanekut veel ei ole, ehk tõenäoliselt on see tekst suvekuudel tekkinud.»

Äksi lähedal põllul võib tõepoolest näha masiivset kirja, kus on Geiti-nimelist neiut naiseks palutud. «Marry me, Geiti,» võib sealt lugeda. Ilmselt on see lennukist või muust õhusõidukist näitamiseks mõeldud, kuid kuna kiri on kõrguses kolme maja pikkune, loeb selle probleemideta ka satelliidipildilt välja.