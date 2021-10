FOTOD ⟩ Liiklusraev: ärritunud juht purustas Kalamajas jalahoobiga kaasliikleja akna

«Nii uskumatu lugu oli see, et siiani käed värisevad,» märkis Kaplur Elu24le. Enda sõnul tahtis ta Kotzebue kaudu poodi sõita, kui tema ees sattusid kaks autot manööverdama. Paistis, et väikse Skoda üritas raamatukogu ees külgboksi tagurdada.

«Ma olin ise šokis, see kõik toimus sekunditega,» sõnas Kaplur. «Teises autos oli ilmselt Põhja-Aafrikast pärit mees. Tema oli ka ehmatanud, ma mõistsin, et eesti keelest ta aru ei saanud,» kirjeldas naine.

Kuigi Kaplur üritas pärida, kas Skoda juhil on kõik korras, tundis ta tungi sealt kiiresti kaduda. «Miks see inimene niimoodi käitus?» ei mõista naine bussijuhi rünnakut.

PPA pressiesindaja Annika Maksimov kinnitas Elu24le, et korrakaitsjad said sündmusest teada. «Politseinikud käisid sündmuskohal, fikseerisid kahjud ning vestlesid kahju saajaga. Juhtumi täpsemad asjaolud, sealhulgas ka see, miks üks liikleja otsustas teise autot äkitselt rünnata, on selgitamisel,» märkis ta.