Uute tõsieluseriaalide «Armastuse malev» ja «Poissmeeste pidu» valguses on sündimas ilmselt hulganisti uusi tõsielustaare. «Endised» staarid ja tõsieluseriaalidest tuntuks saanud näod jagasid tulevastele teletähtedele soovitusi ning ühtlasi avaldasid, mida on vaja, et saada uueks Adaks või Seidiks.