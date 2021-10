Reede õhtul laekus Elu24-le vihje, et valimisliidu «Oma Rahva Eest» esinumbrina Lüganuse valla volikokku kandideeriv Arno Strauch käitus paar nädalat tagasi kohalikus kõrtsis tudengineidudega ebaviisakalt, kostitades üht küllaltki vulgaarsete sõnadega. «Ma siiralt palun, et see lugu ei jääks ilma mingi saavutuseta... tegu on kandideerijaga, kes saab volikokku – kui inimesed ei näe ja ei loe tema tegelikku käitumist,» kirjutas vihje saatja.