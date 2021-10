Eelmisel sügisel andis Lääne-Virumaal asuv Kadrina keskkool ühismeedias teada, et nende gümnaasiumiõpilasi hakkab õpetama Mihkel Mattisen . «Meil on rõõm tutvustada Kadrina keskkooli uut õpetajat. Alates tänasest annab 10.–12. klassidele muusikaõpetuse tunde Mihkel Mattisen.» kirjutas kool toona Facebookis.

Muusik aga pakkumise vastu võtmisega ei kiirustanud. «Kui minu poole pöörduti selle pakkumisega, siis esimene mõte oli, et ma tulen sinna kohale ja kohtun õpilastega, et tunnetada seda ühist vibe'i (meeleolu – toim) ja vaadata, kuidas me teineteisega sobime,» tõdes Mattisen toona.