Endine vanglajuht meenutab 1990ndate Eesti vanglaelu: olukord oli ikka väga hull...

Ta nendib, et ka Eestis on olnud selline aeg, kus vanglas hoiti inimesi vaid karistuseks ja nendega ei tegeletud. Praegu tundub, et Ladina-Ameerika vanglad sellised on. «Kui on vaja 20 aastat vangis istuda, siis seal ollakse nii kaua. Meil vangidega tegeletakse, see tähendab teisest küljest, et vanglas on nende elu ja olu administratsiooni kontrolli all,» ütleb Malva ja lisab, et Ladina-Ameerikas tundub, et see nii ei ole ning see põhjustabki vägivallapuhanguid.