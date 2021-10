Mupo esindaja Liivalaia lammutustolmu probleemist: mõistame igati linlaste nördimust

Tallinnas Liivalaia tänaval tehtavad lammutustööd tekitavad nii müra- kui ka tolmuprobleemi, mistõttu on ühismeedias sõna võtnud muuhulgas teleajakirjanikud Margus Saar ja Grete Lõbu ning kunstnik Tanel Veenre. Munitsipaalpolitsei vastusest selgub, et tööde teostajale on sel nädalal tehtud kaks teavitust ning palutud on pidada kinni ka öörahu nõuetest.