Suurte jõududega saabunud politsei vahistas Vana-Vigalas relvaga paugutanud õpilase

Kolmapäeva hilisõhtul laekus Elu24 toimetusse vihje, mille järgi oli üks õpilane Vana-Vigala kooli kaasa võtnud relva. Ärev olukord olevat päädinud relvastatud politsei saabumise ning poisi vahistamisega.

Kohalike sõnul oli üks õpilane tõesti teist relvaga ähvardanud ning isegi tulistanud, kuid pihta keegi ei saanud. Politseiekipaažid kiirustasid kohale väidetavalt 180-kilomeetrise tunnikiirusega, sisenesid relvade ning kilpidega julgestatult majasse ja vahistasid õpilase.

Rapla jaoskonna juhtivuurija Jaan Aas kinnitas, et kolmapäeva õhtul kell 21 saadi kutse Vana-Vigala õpilaskodu juurde, kus alaealist noorukit ähvardati relvaga. «Politsei reageeris sündmusele suurte jõududega ning selgitas välja, et relvaga ähvardajaks oli samuti alaealine noormees, kes on õpilaskodu elanik ja läks pärast juhtunut õpilaskodusse oma tuppa,» selgitas uurija.

«Politseinikud tagasid õpilaskodus olnud teiste inimeste ohutuse, sisenesid hoonesse ning pidasid seal noormehe kinni,» kirjeldas Aas. «Esialgselt kogutud info põhjal tegi noormees õpilaskodu juures õues stardipüstoliga ühe lasu õhku ning ähvardas sellega oma koolikaaslast.» Täpsemad asjaolud on veel uurimisel, seega relva päritolu ja vahejuhtumi põhjus selgitatakse välja hiljem.

Keerulised noored

«Väga ootamatu see sündmus ei olnud,» tõdes Vana-Vigala põhikooli direktor Margit Liira. «Need noormehed on sellised keerulised ja nendega on ennegi erinevaid probleeme olnud,» lisas ta, kuid tunnistas, et midagi nii karmi seni juhtunud ei ole.

Liira selgitas, et kuigi tegemist on tavalise kooliga, pakutakse internaadi võimalust probleemsetele noortele. «Õpilaskodu on lastele, kes on sotsiaalselt keerulistest peredest või koolikohustuse täitmistega raskustes,» märkis ta. Liira sõnul on juba vahistatud poisi vanemaga kokkusaamine kokku lepitud, kuid kedagi ette hukka mõistma ei hakata.