«Armastuse maleva» Liina kaamera ees paljaks võtmisest: meil polnud mujal riietuda

Kolmapäeval Kristiine O'Learyse meelelahutuskeskuses toimunud esilinastusel end esimest korda suurelt ekraanilt näinud Liina jäi avaepisoodiga väga rahule. «Kõik need emotsioonid ja väljaütlused, kõik on nii siiras ja ilus. Kõik oli väga vahva,» kiitis ta ja ütles, et midagi sellist ekraanile ei jõudnud, mida ta poleks tahtnud näha.

Saate alguses antakse noortele kätte tööriided ning neidude riiete vahetus pandi ka eetrisse. Esilinastuse ajal oli saalist kosta, et osalejad polnud sellest just vaimustuses. Liina sõnul polnud see tegelikult üllatav, et privaatne hetk saatesse läks, kuna naised teadsid, et majakestes on kaamerad. «Meil polnud muud kohta, kus riietuda, see oli ainus koht, kus me ennast paljaks võtsime ja riietusime,» kommenteeris Liina.