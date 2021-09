Måneskini piletite müük ummistas Piletilevi: kahtlustame häkkerite rünnakut

Tellijale

Neljapäeval kirjutas Õhtuleht, et nende poole pöördusid pahased inimesed, kes jäid Itaalia rokkstaaride kontserdipiletitest ilma. Kui juba eelmüük tekitas Piletilevis tõrkeid, siis tänane avalik piletimüük ummistas lehe tuhandete inimestega.

«Ootasime küll suurt huvi, kuid selline nõudlus on ka meie jaoks üllatus,» kinnitas mänedžer Liina Tammepõld. Ta pakkus esmalt, et ilmajääjad võiksid osta pileti Måneskini Riia kontserdile. Paraku kustus kohe ka see lootus. «Just tuli uus info, et Riia on ka peaaegu välja müüdud.»

Piletilevi juhi sõnul on positiivne, et huvi oli. Lehe ummistudes suurendati tehnilist võimekust ning piletite müük hoolimata ülekoormatud lehest hetkekski ei peatunud. «Kuna oli teada, et kell 13 algab piletimüük, oli ettevalmistunud inimeste arv väga suur,» selgitas Sven Nuutmann. «Meil oli stabiilselt umbes 10 000 inimest järjekorras.»

Häkkerikahtlus