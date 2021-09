Paljudel WhatsAppi armastajatel tuleb tõenäoliselt novembris uus telefon osta

WhatsAppi haldajad andsid teada, et äpp võib lõpetada töötamise ligikaudu 50. erinevas telefonimudelis hiljemalt 1.novembrist, mis on juba ajast ja arust, seda seetõttu, et ei vea uuendusi enam välja, kirjutab LadBible.

See tähendab, et miljonitel inimestel blokeeritakse populaarse sõnumsiderakenduse kasutamine, kui nad ei uuenda oma seadet või võimalusel ei uuenda tarkvara.

Näiteks IPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (iPhone 5 ja iPhone 6 variandid) on need telefonid, milles piisab vaid tarkvara värskendamisest. Põhimõtteliselt, kui teil on midagi vanemat kui iPhone 4S, tuleb teil hankida uus sidevahend, kuna vanadesse telefonidesse ei saa installida õiget tarkvara.