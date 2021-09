Naiste male uus peasponsor on rinnaimplantaatide ja iluoperatsioonidega tegelev ettevõte

Esmaspäeval kuulutas rahvusvaheline maleföderatsioon välja uue malesponsori. Tavaliselt saavad sellised teemad vähe tähelepanu, kuid seekord on asjaolud teised. Peasponsoriks valiti Motiva Implants, mis toodab rinnaimplantaate ja teeb rinnaoperatsioone, kirjutab Helsingin Sanomat.

Maletaja Magnus Carlseni treener Peter Heine Nielsen rõhutab, et naiste malemäng sümboliseerib nende intelligentsust, võrdsust, müüride lõhkumist ja edu spordialal, kus domineerivad mehed.

«On kurb, et naiste maleturniiridel on kõige kõrgemal tasemel sponsoreeritud midagi, mis minu arvates on kõigega vastuolus,» ütleb ta.

Naiste males on väga vähe sponsoreid ja neid on ka raske saada, mistõttu on naised sel spordialal vastassooga võrreldes rahaliselt kehvemas seisus. Maletajad on tänulikud sponsorile, kuid tunnevad end siiski veidi riivatuna.

Maletaja Sabrina Chebannes kommenteeris olukorda samuti väga teravalt: «See on kõige lollim asi, mida ma näinud olen. Hästi tehtud, malemaailm ... Sa ei lõpeta mind kunagi šokeerimast.»

FIDE ei taha aga kriitikat kuidagi omaks võtta ning nende teatel selline koostöö vaid tugevdab ja arendab naiste malet.

FIDE tegevjuht Dana Reizniece-Ozola rõhutab, et uus sponsor teeb olulist tööd ka näiteks rinnavähiga patsientidega. Ta ei mõista, miks ajakirjandus juhib tähelepanu vaid sellele, mida ettevõtte veebisaidil rohkem esile tõstetakse, ehk rindade suurendamisele.