Ajakirjanik Andres Raid avaldas teisipäeva õhtul TV3 saates « Seitsmesed », et tema Estonia katastroofi ametlikku versiooni ei usu.

«Ma ei usu seda õige mitme asja pärast. Minu endaga on sellega seoses juhtunud mitmeid kentsakaid lugusid. Leidsime Utö saare pealt, mis on õnnetuspaigale kõige lähem saar, mehe, kes ütles, et tema oli parasjagu saare peal, kui helikopteriga toodi sinna teiste hulgas ka kaksikõed,» selgitas ajakirjanik.