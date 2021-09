Munitsipaalpolitsei teatel laekub neile üha enam kaebusi lindude toitmise kohta. Olgugi et Tallinna linnavolikogus võeti eelmise aasta 28. mail vastu määrus, mille järgi on linnas vabalt elavate lindude ja loomade toitmine keelatud. Möödunud nädalal hoiatas mupo, et lindude toitjaid võib oodata kuni 9600-eurone sunniraha.