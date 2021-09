Piisavat ravi saanud depressiooni diagnoosiga patsientide kulu 2019. a oli riigile kokku ligi 27 miljonit eurot. Tegelik aastane kulu on aga oluliselt kõrgem, sest uuringus vaadeldi vaid piisavat ravi saanute gruppi ning patsiente, kes said esmase diagnoosi perioodil 2009-2019.

Ravile raskesti alluva depressiooniga patsiendi kulu on kaks korda kõrgem võrreldes nendega, kel ei ole raviresistentset depressiooni vormi. „Seega on nii inimlikkuse, aga ka otseselt riigi huvides, et me suudaksime depressiooni all kannatavatele inimestele pakkuda õigeaegselt vajalikku abi,“ rõhutab uuringut konsulteerinud PERH-i Psühhiaatriakliiniku juht dr. Ülle Võhma.