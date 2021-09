Kuigi on selge, et vaktsineerimata noormehed pääsevad sel aastal ajateenistuse kohustusest, ei soovita kaitseväe peastaabi pressijaoskonda esindav kapten Aivo Vahemets teenistusest kõrvale hiilida. «Ajateenistusse asumise kohustus ei kao ning kandub tulevikku. Tulevikus võib teenistusse kutsumine langeda ajale, mis kutsealusele enam ei sobi ning on palju ebamugavam. Seetõttu on mõistlik ikkagi praegu teenistusse tulla,» selgitab ta.

Mis saab siis, kui noormehed meelega tõendit ei esita? «Üle poolte täiskasvanutest on praeguseks vaktsineeritud. Isikutel on võimalus digiloo kaudu genereerida omale digitaalne koroonatõend vaktsineerituse, läbipõdemise või testitulemuse kohta. Need on kõik aktsepteeritavad tõendid koroonaohutuse kontrolliks. Kel pole mingil põhjusel võimalik ühtegi tõendit esitada, siis on meil olemas oma testimisvõimekus,» selgitab kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lust.