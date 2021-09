Puruks rebitud, soditud ja varastatud valimisreklaamid: vandalism või koerustükk?

Politseile on laekunud valimisplakatite rikkumisteateid võrdlemisi vähe. Paistab, et tihtipeale jäetakse juhtumid karma kätesse. «Politseile on jõudnud teateid ühe käe sõrmedel, kus valimisplakatit on rikutud või plakat on varastatud. Juhtunust on teatanud kandidaadid ise,» rääkis politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk.