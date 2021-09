Piletilevi teatas täna Facebookis, et müüki on paisatud tuleval kevadel Saku suurhallis esineva Itaalia bändi Måneskin kontserdi piletid. Pileteid saavad aga soetada vaid registreeritud Piletilevi kliendid.

Postituse kommentaariumis on huvilised pahased. «Piletilevi, võtame nüüd kokku ennast. Saadame need koodid välja ja teeme nii, et inimesed saaksid ilusti sisse logida ja piletid ära osta,» kirjutas üks. Pahameelt väljendasid teisedki kliendid, kes ei olnud pileti soetamiseks vajalikku koodi saanud.