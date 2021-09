Miranda gravitatsioon on 120 korda nõrgem kui Maal ja arvutuste kohaselt kuluks 20 kilomeetri kõrguselt vabalangemisele 12 minutit. Miranda pinnal on vaakum ja seega oleks langemiskiirus vaatamata nõrgale raskusjõule umbes 200 kilomeetrile tunnis.

Briti avatud ülikooli planeedigeoteadlane David Rothery avaldas väljaandes The Conversation NASA väitele vastulause ja oma tõendid, et NASA on valel teel ja ajab inimestele kärbseid pähe.