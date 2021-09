Rootsi veeteede ameti pressiesindaja Carl-Johan Linde sõnul on vrakk 74 meetrit pikk, üheksa meetrit kõrge ja 35 meetri sügavusel.

«Meil puuduvad selle laeva kohta dokumendid, me ei tea, mis laevaga tegemist on ja miks see uppus,» tõdes Linde.