Näitleja ja kahe lapse isa Märt Pius tunnistas raadiosaates, et kaksikvenna Priiduga ei ole nad just suuri vingerpusse sarnasust ära kasutades teinud. «Me katsetasime küll sõpradega, aga sõbrad said väga kiirelt aru,» tõdes ta, lisades, et on niimoodi meelega trikitanud väga vähe. «Paha tunne oli sees seda tehes ka.»

Ema Nelli sõnas, et see iseloomujoon on lastel pärit isast. «See on see isast tulnud iseloomujoon, et ei ole ilus panna teist inimest piinlikku olukorda, et see pole õige.»