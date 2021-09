Näitleja rääkis GQ-le intervjuud andes, et tema ja ta abikaasa Jada Pinkett Smithi suhe oli algul monogaamne, kuid see muutus aja jooksul. «Me olime mõlemad õnnetud ja midagi pidi muutuma,» tõdes ta. Will Smith kinnitas, et neil mõlemal on olnud seksuaalseid suhteid teiste inimestega.