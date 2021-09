Laulja R. Kelly mõisteti süüdi inimkaubanduses

Muusik peab veetma nüüd aega trellide taga, vahendab BBC. R. Kelly kuriteod leidsid aset aastatel 1998-2010 ning sellest, et laulja on alaealiste peal seksuaalkuritegusid toime pannud, räägitakse juba aastakümneid.

54-aastane Grammy võitjast R. Kelly on kõiki süüdistusi eitanud. Tema advokaadid on süüdistajaid maalinud hullunud gruupidena, kes vaid valetavad. Kohtuistungi jooksul on vandemehed kuulnud ridamisi tunnistusi, kus erinevad naised meenutavad, kuidas R. Kelly hakkas neid mõnitama ja alandama, kui nad olid alles teismelised.