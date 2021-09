Priit Toobal sõidab valimispäeval taksot: konkurentide valijaid tee äärde ei jäeta

«Hea valija! Kui sul on soov minna valima, kuid puudub transport, siis helista ja meie korraldame sulle sobival ajal tasuta transpordi!» Selline on kuulutus tänases Keskerakonna valimisajalehes. Elu24 toimetusse saabus vihje kuulutuse kohta just küsimusega, kas taoline käitumine just eetiline on.