Suurbritannia jälgedes: kas ka Eestit tabab kütusekriis ja kaubanappus?

«Ringvaates» käis külas Eesti tööandjate keskliidu volikogu esinaise Kai Realo, kelle sõnul on osalt tegu Brexiti tagajärjegega. «Inglismaa on väga spetsiifiline juhtum ja palju on seotud sellega, kuidas kaubad üldse liikvele pääsevad. Siin ei ole sellist klassikalist muret tooraine või toote enda pärast. Diislikütus ja bensiin on vabalt saadavad. Küsimus on selles, kuidas see saareriigile saab. Praegu on puudus veoautojuhtidest,» ütleb Realo.