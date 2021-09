Ülemöödunud nädalal kirjutasime, et Merivälja Facebooki grupis hoiatatakse koera eest, kes sama nädala reedel Merivälja kooli kehalise kasvatuse tunni ajal pargis mitut last ründas. «Lapsed said koera rünnaku tulemusel erinevaid vigastusi: verised hambajäljed, verevad marrastused jalgadel ja šokk,» kirjeldas lapsevanem Facebooki postituses.