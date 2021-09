Malluka eksmees pani õla alla lastehaigla projektile: tütar oli ülimalt elevil sellest plaanist!

Kardoga võttis ühendust Andrei, kes teeb koostööd Tallinna Lastehaigla toetusfondiga ja uuris, kas mehel oleks huvi projektile õlg alla panna, et see rohkemate inimesteni jõuaks.

«Ma olin nagu «say no more (ära ütle rohkem- toim.)» ja «hold my beer (hoia mu õlut -toim.)». Teeme ära!» kirjutas ta Instagramis entusiastlikult. «Mari just joonistab nende peale ja varsti saadan juba tagasi,» rääkis Kardo Elu24-le.