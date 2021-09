Saates «Südamesoov» rääkis oma loo Vana-Vigalas elav 23-aastane Gabriel, kelle südameasjaks on aidata hüljatud kasse. Esimese looma päästis noormees 10 aastat tagasi, olles siis vaid 13-aastane. «Leidsin ta maja tagant porilombist, võtsin tuppa, ravisin terveks ja leidsin talle kodu,» rääkis Gabriel. Tänaseks on poisi loodud Loomade Elu turvakodus sada kassi.

Noormees tõdes, et enamus kassid kes tema juurde jõuavad on haiged ja väärkoheldud. «Kui on metsikum kass, võtan igapäevaselt sülle ja lasen raadiost muusikat.» rääkis Gabriel, lisades, et laseb kassidele enamjaolt laule raadiost Elmar. Noormees usub, et ka kõige tigedamat kassi on võimalik ümber kasvatada. «Tuleb lihtsalt aega anda ja oodata.»