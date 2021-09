«Ma arvasin, et ei saa ühtegi pakkumist,» tunnistas telenägu Maire Aunaste. «Olen oma vanusele vaatamata nii sinisilmne, et mõtlesin, et kui kolm rida Facebooki kirjutan, ei märka seda mitte keegi. Ma ei tule selle peale, et toimetustes istuvad inimesed, kes loevad, mis ma kirjutan. Ma ei uskunud, et see uudisekünnist ületab.»