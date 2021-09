Regina Tambek on olnud väga ambitsioonikas juba noorest east saati. Seitsmel korral on ta pürginud Eesti Laulule ja ka tänavune superstaarisaade polnud tema esimene. «Ma olin 17, kui ma juba Eesti Laulule lugusid saatsin ja ma olen varemgi superstaarisaatesse proovinud. Ma pole eriti mõelnud sellele, et kas see on ikka minu formaat, sest seal peab tegema palju kavereid, kuid mulle meeldib just ise oma muusikat kirjutada ja laulda,» rääkis ta.