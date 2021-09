Piloot avaldab, miks ei tohi ta kaaspiloodiga sama toitu süüa

«Kas on tõsi, et mõlemad piloodid ei tohi süüa sama toitu?» küsis jälgija.

«Me saame tõesti alati kahte erinevad toidud - seal on võileivad ja kõike muud, aga ma kaldun ainult võileibu sööma, kuna toidud lennukil on natuke s ***,» vastab Murray sõnul jutt tõele.

Kuid see pole ainus mida jälgijad küsinud on. Tänu noormehe TikTokidele on paljud enda sõnul saanud üle hirmust lennukite ja lendamise eest ning on ka neid, kes tänu Murray teabele julgenud võtta reisi välismaale ette. «Olen suur üle mõtleja ja kuna ma pole kunagi lennukiga sõitnud ja häbenesin oma teadmatust, olen reisimisest seni loobunud,» rääkis üks.