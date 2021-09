Sulo sattus eluohtlikku olukorda: kiirabi turgutas mind 45 minutit

Sulo oli Kose-Uuemõisas esinemas ning pärast esimest lavalkäiku hakkas mees õhtujuhiga nõu pidama, et kuidas ülejäänud õhtu kava täpsemalt välja näeb. «Sukeldusime paberitesse ja panime pead kokku — just siis käis laks ära.»

Nimelt nõelas teda pahaaimamatult herilane. Hiiumaalt pärit Sulo jaoks polnud see kindlasti esimene kord, kui mõni kiletiivaline teda nõelanud on, kuid mitte kunagi nii õnnetult, kui tookord.

«Seda on raske selgitada. Minu jaoks oli see niivõrd ootamatu ja esmakordne kogemus — varem pole allergiaid olnud. Kuna ma siin mõni aasta tagasi sain nõelata huulde, mis nägi välja nagu oleksin botoxit süstinud, ei osanud ma midagi karta,» tunnistab ta.

Pärast seda läks Sulo kõigepealt õue. «Siis toodi mulle jääkott ja lähedalelav inimene tõi allergiavastase rohu, mille ma kiiresti sisse võtsin. Tahan siinkohal südamest tänada peokülalist Kerti, kes vaatas, et asi on hapu. Ma ise seda algul ei tundnudki,» sõnab laulja, et läks sekunditega aina rohkem paiste.

Kert helistas kiirabisse ja sealt küsiti esimese hooga, et kas hingamisraskusi on? «Ma ei osanud öelda. Lihtsalt meeletult palav oli ja minu jaoks oli see ikkagi täiesti uus olukord. Sealt suunati perearsti nõuandeliinile. Omakorda öeldi, et mis te teete nalja, helistage kohe kiirabisse tagasi.»