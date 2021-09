Koroonasse surnud Setomaa memme lähedased: hooldekodu ei teavitanud meid koldest

Haiglas jõudis tädi olla vaid mõned päevad, enne kui viimast korda silmad sulges. «Ta oli nii tugev ja sitke naine, me poleks keegi arvanud, et see olukord nii kiiresti sellise pöörde võtab,» selgitab Priit, kes ei saanudki tädiga hüvasti jätta. Nimelt teavitati tädi lähedasi Setomaa hooldekodu koroonakoldest alles siis, kui ta oli juba kontaktivõimetuna haiglasse viidud.

Hooldekodu kodulehel seisab selgitus: «Koroonakriisist ja ühiskonnas valitsevatest pingetest tulenevalt on hoolekodu klientidel, kes on pidanud olema pikalt lahus lähedastest, emotsionaalselt keeruline. Seetõttu on klientide külastamine lubatud ainult eelneval kokkuleppel.» Nii planeeriski Priit usinasti järgmist külaskäiku, et tädile puuvilju ja mahla viia. Sugulasel käis ta külas iga kuu.