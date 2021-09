«Helgi Saldo ei ole proua, ta on minu jaoks selline mittebinaarne nähtus, mis voolab erinevate binaarsuste ehk siis mehe-naise vahel. Ta ei ole üks ega teine, samal ajal on ta natuke mõlemat ja midagi hoopis kolmandat,» ütleb drag queen'i taga peituv salapärane artist.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Ma ei näe Helgit ilmtingimata nagu ühte karakterit, mille olen aastate jooksul loonud, pigem on see olnud minu teatud külgede väljendus, manifestatsioon. Osad minust, mis on muidu võibolla peidus, aga mida saab laval välja tuua. Ma jah ei võta teda kui karakterit, vaid pigem kui eksperimenti. Ma eksperimenteerin läbi Helgi erinevate ideedega ja proovin siis lava peal erinevaid teemasid vaadelda ning enda identiteeti lahata,» selgitab drag-esineja.