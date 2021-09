Näitleja Channing Tatum: väike tüdruk minus lihtsalt armastab kirjutamist

Näitleja Channing Tatum (41) avaldab, et peagi saab järje tema esimene lasteraamat «The One and Only Sparkella» («Üks ja ainus Sparkella»), mis kuulub ka New York Timesi enim müüdud lasteraamatute nimekirja. Järjelugu plaanitakse avaldada järgmise aasta 3. mail.